«Ювентус», проиграв в пятом финале ЛЧ подряд, повторил антирекорд «Бенфики»

«Ювентус», уступив «Реалу» в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2016/17, проиграл в финале главного клубного турнира Европы пятый раз подряд (1997, 1998, 2003, 2015, 2017). Тем самым туринский клуб повторил антирекорд «Бенфики», уступившей в пяти финалах в период с 1963 по 1990 год (1963, 1965, 1968, 1988, 1990).
В общей сложности «Ювентус» проиграл в семи финалах Лиги чемпионов, что является антирекордом турнира (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017). В активе «Старой синьоры» две победы в ЛЧ (1985, 1996).