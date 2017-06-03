Куадрадо — первый игрок, удалённый с поля в финале ЛЧ после выхода на замену

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо стал первым игроком, вышедшим на замену в финале Лиги чемпионов и получившим красную карточку.
На 66-й минуте Куадрадо заменил Андреа Барцальи. Шесть минут спустя он получил первую желтую карточку за грубый подкат, а на 84-й минуте Куадрадо нарвался на чистый подкат Серхио Рамоса, а затем зацепил игрока «Реала», пытаясь быстро ввести мяч в игру из аута. Симуляция капитана мадридцев заставила арбитра удалить колумбийца с поля за неспортивное поведение и провокацию.