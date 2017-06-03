Бэйл стал шестым игроком, выигравшим Лигу чемпионов в родном городе

«Реал» выиграл у «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
Нападающий «сливочных» Гарет Бэйл, родившийся в Кардиффе, стал шестым игроком, выигравшим Лигу чемпионов/ Кубок европейских чемпионов в родном городе. До этого подобное удавалось Николя Анелька («Реал»-2000, Париж), Анджело Ди Ливио («Ювентус»-1996, Рим), Алексу Степни («Манчестер Юнайтед»-1968, Лондон), а также Мигелю Муньосу и Энрике Матеосу («Реал»-1957, Мадрид).
«Реал» выиграл чемпионат Испании и ЛЧ/КЕЧ в одном сезоне впервые за 59 лет