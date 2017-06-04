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Роналду: попытаюсь максимально насладиться этим уникальным моментом в карьере

4 июня 2017, воскресенье. 00:02. Футбол

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Португалец оформил дубль.

«Победа в чемпионате Испании и Лиге чемпионов — впечатляющее окончание сезона. У нас есть ещё один рекорд — мы первая команда, выигравшая Лигу чемпионов в двух сезонах подряд, к тому же у нас есть лучший бомбардир турнира. Чего ещё можно желать?

Я попытаюсь максимально насладиться этим уникальным моментом в моей карьере, а потом буду готовиться к матчам за сборную Португалии. Ещё один «Золотой мяч»? Посмотрим", — цитирует Роналду Football Italia.

Роналду повторил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду
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