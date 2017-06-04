Роналду: попытаюсь максимально насладиться этим уникальным моментом в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Португалец оформил дубль.
«Победа в чемпионате Испании и Лиге чемпионов — впечатляющее окончание сезона. У нас есть ещё один рекорд — мы первая команда, выигравшая Лигу чемпионов в двух сезонах подряд, к тому же у нас есть лучший бомбардир турнира. Чего ещё можно желать?
Я попытаюсь максимально насладиться этим уникальным моментом в моей карьере, а потом буду готовиться к матчам за сборную Португалии. Ещё один «Золотой мяч»? Посмотрим", — цитирует Роналду Football Italia.
Роналду повторил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов