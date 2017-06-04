Бэйл: «Реал» сотворил историю и будет наслаждаться этим моментом

Форвард «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Невероятное событие. Город проделал безукоризненную работу для проведения отличного мероприятия. Выиграть Лигу чемпионов у себя дома — это восхитительно.
Это был тяжелый сезон, я неустанно трудился, чтобы восстановиться и набрать форму, а сегодня получил награду. Мы сотворили историю и сейчас будем наслаждаться этим моментом. В перерыве нужно было обрести уверенность, чтобы использовать свои моменты во втором тайме. Нам это удалось", — сказал Бэйл в эфире BT Sport.