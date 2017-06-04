Роналду: в перерыве Зидан поговорил с игроками «Реала» в очень позитивном ключе

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Португалец оформил дубль.
«Я был готов к подобному развитию событий. Команда будет выигрывать престижные турниры, если по ходу сезона каждый будет много работать. В перерыве Зинедин Зидан поговорил с нами в очень позитивном ключе и сказал, что действительно верит в нас.
Это невероятное окончание сезона. Мы — первая команда, которая выиграла ЛЧ два раза подряд, а я забил два мяча», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.
«Реал» первым сумел отстоять титул победителя Лиги чемпионов