Аньелли: в следующем сезоне «Ювентус» станет ещё сильнее

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мыслями после поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.
«Мы чувствуем гордость за свою работу на протяжении последних семи лет, так как мы стали европейским клубом топ-уровня. Я могу лишь поздравить ребят и сказать, что в следующем сезоне мы станем ещё сильнее. Знаем, что для победы в Лиге чемпионов нужно сделать больше. Если кто-то считает, что теперь мы потеряем мотивацию, то могу заверить, что в следующем сезоне «Ювентус» будет более решительным», — цитирует Аньелли Football Italia.
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