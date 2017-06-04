Перес: не знаю, где де Хеа будет играть в следующем сезоне, я не предсказатель

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о будущем вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. По слухам, появившимся в британских СМИ, мадридский клуб предложил за испанца £ 60 млн (около € 69 млн), но манкунианцы ответили отказом.
«Де Хеа — это отличный вратарь, который играет за „Манчестер Юнайтед“. Я не знаю, где он будет играть в следующем сезоне, потому что я не предсказатель», — цитирует Переса Marca.
В минувшем сезоне АПЛ 26-летний де Хеа провёл 35 матчей, в которых пропустил 29 голов.
Перес: не знаю, кого хвалить в первую очередь — игроков, тренера или фанатов