«Барселона»: поздравляем мадридский «Реал» с выигранным в Кардиффе трофеем

«Барселона» поздравила мадридский «Реал», который выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
«Поздравляем мадридский „Реал“ с выигранным в Кардиффе трофеем», — гласит текст записи, размещенной в «Твиттер»-аккаунте каталонского клуба.
Ранее «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» в итоговой таблице на три очка.
«Реал» выиграл чемпионат Испании и ЛЧ/КЕЧ в одном сезоне впервые за 59 лет