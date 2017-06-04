Зидан: разумеется, я останусь главным тренером «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов сообщил, что продолжит работу с мадридцами. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Разумеется, я останусь главным тренером „Реала“. Наши мысли уже начинают распространяться на следующий сезон», — цитирует Зидана As.
Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд. Ранее в этом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» в итоговой таблице на три очка.
«Реал» выиграл чемпионат Испании и ЛЧ/КЕЧ в одном сезоне впервые за 59 лет