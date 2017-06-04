Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
«Реал» забил в каждом из 60 официальных матчей сезона-2016/17. Всего мадридцы забили 173 гола (2,88 мяча в среднем за игру).
«Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года. С тех пор мадридцы не уходят с поля без забитого мяча в 65 встречах.
«Реал» выиграл чемпионат Испании и ЛЧ/КЕЧ в одном сезоне впервые за 59 лет