Лигу чемпионов в четвёртый раз подряд выиграл клуб из Испании

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз, улучшив свой же рекорд. «Милан» выигрывал турнир 7 раз, «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» — по 5.
«Реал» принес Испании четвертый Кубок чемпионов кряду и 17-й за всю историю.У Италии 12 Кубков чемпионов, и она делит второе место с Англией. Для обеих стран это был 28-й финал, представители Италии потерпели уже 16 поражений. Если брать в расчет Лигу чемпионов УЕФА (с сезона-1992/93), у Испании уже десять побед, а у Италии — пять. «Реал» и тут впереди всех с шестью чемпионскими титулами. Также Примера опережает Серию А и по числу финалистов за эти 25 сезонов — 15 против 13.
Победа «Реала» означает, что Кубок чемпионов четвертый год подряд уезжает в Испанию. В 2014-м и 2016-м годах «Реал» одолел «Атлетико», а между этими победами «Барселона» в решающем поединке взяла верх над «Ювентусом». Рекордная серия принадлежит Англии — в эту страну Кубок чемпионов уезжал шесть раз подряд (1977-1982) благодаря «Ливерпулю», «Ноттингем Форест» и «Астон Вилле».
Победители Кубка чемпионов по странам:
Испания 17 (11 поражений в финале)
Италия 12 (16 поражений в финале)
Англия 12 (7 поражений в финале)
Германия 7 (10 поражений в финале)
Нидерланды 6 (2 поражения в финале)
Португалия 4 (5 поражений в финале)
Франция 1 (5 поражений в финале)
Шотландия 1 (1 поражение в финале)
Румыния 1 (1 поражение в финале)
Сербия 1 (1 поражение в финале)
Греция 0 (1 поражение в финале)
Бельгия 0 (1 поражение в финале)
Швеция 0 (1 поражение в финале)
Победители Лиги чемпионов по странам:
Испания 10 (5 поражений в финале)
Италия 5 (8 поражений в финале)
Англия 4 (5 поражений в финале
Германия 3 (5 поражений в финале)
Нидерланды 1 (1 поражение в финале)
Франция 1 (1 поражение в финале)
Португалия 1 (0 поражений в финале).