Зидан: «Ювентус» помучал «Реал», но мы заслужили победу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу над «Ювентусом» со счётом 4:1 и выиграла титул во втором сезоне подряд впервые в истории ЛЧ.
«Мы счастливы, так как никому не удавалось сделать этого прежде. Мы упорно работали ради этого дубля — победы в Примере и Лиге чемпионов. Когда ты в великом клубе, с такими игроками, можно работать и творить удивительные вещи. Мы играли против очень сильного „Ювентуса“ и действительно помучались в первом тайме, но во втором мы были физически более собранны, хорошо играли с мячом и заслужили победу по итогам матча.
У «Ювентуса» был потрясающий сезон, мы оба заслуживали быть в финале. В итоге, мы выиграли, но и они провели отличный матч, они — большой клуб и всегда будут в моем сердце. Я провёл пять лет в «Юве», и они всегда будут со мной", — приводит слова Зидана Football Italia.