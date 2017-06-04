Абидаль: Зидан — лучший французский тренер всех времен, Бензема — лучший форвард

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль в своём «твиттере» поздравил мадридский «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов над туринским «Ювентусом» (4:1).
«Зидан — лучший французский тренер всех времён, а Бензема — лучший французский нападающий. Поздравления!» — написал Абидаль в своём аккаунте.
Абидаль дважды выигрывал Лигу чемпионов за «Барселону» — в сезоне-2008/09 и 2010/11. В составе сборной Франции, капитаном в которой был Зинедин Зидан, защитник завоевал серебряные медали чемпионата мира 2006 года.
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