Марсело побрил налысо Касемиро после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Марсело побрил налысо полузащитника мадридской команды Карлоса Касемиро после победы в финале Лиги чемпионов. «Реал» выиграл в решающем матче турнира у «Ювентуса» со счётом 4:1.
«Я обещал сделать это, если мы выиграем Лигу чемпионов», — рассказал журналистам Касемиро, отметившийся голом в финале.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
«Реал» первым выиграл Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. Последней командой, дважды подряд побеждавшей в Кубке европейских чемпионов, был «Милан» (1989, 1990), а в эпоху Лиги чемпионов «Реал» стал первым.