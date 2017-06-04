Церемония награждения мадридского «Реала» кубком победителя Лиги чемпионов

3 июня в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» проходил финал розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2016/17. «Реал» выиграл у «Ювентуса» со счётом 4:1. Дубль в составе испанцев оформил Криштиану Роналду, по одному забитому мячу записали на свой счёт Касемиро и Марко Асенсио, а в составе «Ювентуса» отличился Марио Манджукич.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей видео с церемонии награждения триумфатора Лиги чемпионов мадридского «Реала», опубликованное в официальном аккаунте УЕФА в Facebook.
Фантастический гол Манджукича, триумф «Реала» — в фотообзоре финала ЛЧ