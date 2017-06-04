Роналду после матча «Ювентус» — «Реал» прервал телеинтервью победным возгласом

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прервал победным криком интервью после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла туринский «Ювентус» со счётом 4:1.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Роналду оформил дубль в поединке. На 20-й минуте он подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол, открыв счёт в матче. На 64-й минуте Карвахаль сыграл по краю штрафной на Луку Модрича, тот прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Роналду, «расстреляв» вратаря.
Нападающий в пятый раз подряд и в шестой раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Роналду также является лучшим голеадором в истории турнира — всего на его счету 105 голов в ЛЧ.