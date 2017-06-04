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Бонуччи: верили, что пришло время «Ювентуса», но этому не суждено было случиться

4 июня 2017, воскресенье. 03:55. Футбол

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в своём аккаунте в «Инстаграме» поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:4) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Разочарование, оно присутствует. Мы думали и верили, что пришло наше время. К сожалению, этому не суждено было случиться. Поздравления „Реалу“ с его победой. Что осталось — это гордость от того, что я был частью этого коллектива. Мы завоевали два трофея, сделав нечто действительно уникальное. Аплодисменты вам, фанаты — вы были со „Старой синьорой“, и будете всегда. В победе или поражениях. До конца», — написал Бонуччи в своём аккаунте.

«Ювентус», проиграв в пятом финале ЛЧ подряд, повторил антирекорд «Бенфики».

Запись Бонуччи в «Инстаграме»

Аллегри: во втором тайме «Ювентус» психологически сдался «Реалу»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ювентус Леонардо Бонуччи
Новости. Футбол
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