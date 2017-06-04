Джорджина Родригес с медалью, вручённой Роналду за победу в Лиге чемпионов

Подруга нападающего Криштиану Роналду, 22-летняя испанская модель Джорджина Родригес во время празднования «Реалом» победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1) носила на шее медаль победителя турнира, которую ей отдал сам Роналду.
Фотографии Джорджины Родригес с медалью победителя Лиги чемпионов можно посмотреть в «Твиттере».
Помимо девушки Роналду, в празднованиях на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе участвовали мать футболиста Долореш Сантуш, а также сын нападающего, Криштиану Роналду-младший.
Мать Роналду отрицает, что Джорджина Родригес ждёт ребёнка от Криштиану