Король Испании Хуан Карлос I посетил раздевалку «Реала» после победы в финале ЛЧ

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон поздравил мадридский «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов над туринским «Ювентусом» (4:1). Правитель Испании посетил раздевалку королевского клуба после матча.
Фотографию Хуана Карлоса в раздевалке мадридского «Реала» можно посмотреть в «Твиттере».
Хуан Карлос занимает королевский престол с 22 ноября 1975 года. Является болельщиком мадридского «Реала». В 1972 году он принимал участие в олимпийских играх в Мюнхене, где занял в составе испанского экипажа 15-е место в соревнованиях по парусному спорту среди трёхместных лодок.
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