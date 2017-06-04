Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Болельщики из фан-зоны Турина: это было похоже на «Эйзель», сплошной хаос

4 июня 2017, воскресенье. 05:52. Футбол

Несколько болельщиков-свидетелей давки в фан-зоне Турина, во время которой пострадало более 600 человек, рассказали об увиденном.

«Я в шоке, это было похоже на „Эйзель“. Я был там. Это было похоже на „Эйзель“, — приводит слова одного из болельщиков Football Italia. Эйзельская трагедия произошла 29 мая 1985 года в Брюсселе (Бельгия) во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» (1:0). В результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

«Мы услышали крики, и вдруг тысячи людей начали толкать друг друга, прорываясь к выходу. Нас всех задавило, среди нас были дети, которые потеряли контакт со своими родителями. Это была не бомба, но казалось, что это именно она, потому что кругом был сплошной хаос», — рассказал La Stampa другой свидетель.

«Каждый был сам за себя. Мне приходилось буквально лезть на людей, чтобы выбраться», — цитирует одного из фанатов Juvenews.

По последним данным, 5 человек находятся в критическом состоянии — в том числе четырёхлетний ребенок с травмами груди и головы, а также молодая женщина. По одной версии, давку спровоцировал подросток, взорвавший петарду, по другой — падение тяжёлого металлического ограждения.

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ювентус Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
05:52 Болельщики из фан-зоны Турина: это было похоже на «Эйзель», сплошной хаос
05:31 Маркизио: «Ювентус» начинает всё заново, это наш девиз
04:57 Дани Алвес: против «Реала» «Ювентус» защищался не так качественно, как обычно
04:45 Король Испании Хуан Карлос I посетил раздевалку «Реала» после победы в финале ЛЧ
04:18 Джорджина Родригес с медалью, вручённой Роналду за победу в Лиге чемпионов
03:55 Бонуччи: верили, что пришло время «Ювентуса», но этому не суждено было случиться
03:46 Роналду: возраст в паспорте — это всего лишь цифры, чувствую себя как мальчишка
03:32 Роналду после матча «Ювентус» — «Реал» прервал телеинтервью победным возгласом
03:15 Церемония награждения мадридского «Реала» кубком победителя Лиги чемпионов
02:46 600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии
02:45 Марсело побрил налысо Касемиро после победы «Реала» в Лиге чемпионов
02:33 Абидаль: Зидан — лучший французский тренер всех времен, Бензема — лучший форвард
02:07 80 тыс. фанатов следили на «Сантьяго Бернабеу» за финалом ЛЧ «Ювентус» — «Реал»
01:59 Вратарь «Реала» Касилья провёл концовку финала ЛЧ в качестве резервного судьи
01:48 Зидан: «Ювентус» помучал «Реал», но мы заслужили победу
01:47 Иско: надеюсь вскоре продлить контракт с «Реалом», это лучший клуб в мире
01:38 Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов
01:33 Трёхлетний ребёнок пропал без вести в результате давки в фан-зоне в Турине
01:28 Аллегри: во втором тайме «Ювентус» психологически сдался «Реалу»
01:27 Лигу чемпионов в четвёртый раз подряд выиграл клуб из Испании
01:26 Группа Black Eyed Peas выступила на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
01:22 «Ювентус» — «Реал» — 1:4. Видеообзор финала Лиги чемпионов
01:15 «Реал» забил в каждом из 60 официальных матчей сезона-2016/17
01:10 Зидан: разумеется, я останусь главным тренером «Реала»
01:05 «Барселона»: поздравляем мадридский «Реал» с выигранным в Кардиффе трофеем
01:05 Перес: не знаю, где де Хеа будет играть в следующем сезоне, я не предсказатель
00:55 Перес: не знаю, кого хвалить в первую очередь — игроков, тренера или фанатов
00:53 Аньелли: в следующем сезоне «Ювентус» станет ещё сильнее
00:47 Зидан: я — лучший тренер мира? Нет-нет, что вы
00:47 Фергюсон поздравил Роналду с победой в Лиге чемпионов
00:41 Роналду: в перерыве Зидан поговорил с игроками «Реала» в очень позитивном ключе
00:41 Кроос: не ожидал, что титул победителя Лиги чемпионов можно защитить
00:41 Президент ФИФА Инфантино: Буффон больше, чем чемпион
00:36 В фан-зоне Турина началась давка из-за подростка, закричавшего о бомбе
00:30 Сезон-2016/17 стал самым результативным в истории Лиги чемпионов
00:25 Фердинанд — о Рамосе: после такого мне было бы стыдно смотреть сыну в глаза
00:20 «МЮ» — «Реалу»: увидимся в Суперкубке УЕФА!
00:20 Мората: не знаю, останусь ли в «Реале», сейчас я хочу праздновать
00:19 Буффон: «Ювентус» немного шокирован тем, как закончился матч с «Реалом»
00:15 Рамос: сегодня у «Реала» было свидание с историей
00:11 Иско: во втором тайме финала ЛЧ «Реал» показал свой лучший футбол в этом сезоне
00:05 Бэйл: «Реал» сотворил историю и будет наслаждаться этим моментом
00:02 Роналду: попытаюсь максимально насладиться этим уникальным моментом в карьере
00:00 «Реал» выиграл чемпионат Испании и ЛЧ/КЕЧ в одном сезоне впервые за 59 лет
3 июня 2017, суббота
23:57 Бэйл стал шестым игроком, выигравшим Лигу чемпионов в родном городе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
"Реал"
4643 (31%)
"Ювентус"
10241 (69%)
Проголосовало: 14884
Архив →
© championat.com, 2000–2017