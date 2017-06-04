Болельщики из фан-зоны Турина: это было похоже на «Эйзель», сплошной хаос

Несколько болельщиков-свидетелей давки в фан-зоне Турина, во время которой пострадало более 600 человек, рассказали об увиденном.
«Я в шоке, это было похоже на „Эйзель“. Я был там. Это было похоже на „Эйзель“, — приводит слова одного из болельщиков Football Italia. Эйзельская трагедия произошла 29 мая 1985 года в Брюсселе (Бельгия) во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» (1:0). В результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.
«Мы услышали крики, и вдруг тысячи людей начали толкать друг друга, прорываясь к выходу. Нас всех задавило, среди нас были дети, которые потеряли контакт со своими родителями. Это была не бомба, но казалось, что это именно она, потому что кругом был сплошной хаос», — рассказал La Stampa другой свидетель.
«Каждый был сам за себя. Мне приходилось буквально лезть на людей, чтобы выбраться», — цитирует одного из фанатов Juvenews.
По последним данным, 5 человек находятся в критическом состоянии — в том числе четырёхлетний ребенок с травмами груди и головы, а также молодая женщина. По одной версии, давку спровоцировал подросток, взорвавший петарду, по другой — падение тяжёлого металлического ограждения.
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».