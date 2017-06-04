Аллегри — о мяче Касемиро в ворота «Ювентуса»: футбол бывает кошмарным

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4) посетовал на неудачу туринцев в эпизоде со вторым пропущенным мячом, когда в составе мадридцев отличился полузащитник Касемиро.
«В первую очередь хочу поздравить своих ребят с проделанной работой — это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остаётся только поблагодарить их.
В первом тайме мы играли красиво, но во втором «Реал» прибавил, и нам оказалось нечем ответить. Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Касемиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном случае.
При счёте 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Научиться понимать, когда ускорять игру, а когда замедлять.
Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон и Бардзальи будут с нами и в следующем году, они ещё много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернёмся к работе с новой мотивацией. Футбол даёт шанс попробовать ещё раз в новом сезоне.
«Ювентус» всё ещё растёт, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны", — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.