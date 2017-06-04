Защитник «Реала» Варан: то, что творит Роналду, — фантастика

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу над «Ювентусом» со счётом 4:1.
«Нам удалось взять игру под контроль во втором периоде, несмотря на то что „Ювентус“ продолжал использовать высокий прессинг. Это мой третий трофей Лиги чемпионов, но всё-таки это потрясающий момент, мы будем полноценно наслаждаться этим успехом. В перерыве мы говорили о двух-трёх тактических нюансах, а также о том, что нужно оставаться спокойными и сохранять уверенность, так как у нас будут возможности забить. Криштиану? То, что он творит, — фантастика», — приводит слова Варана L'Equipe.