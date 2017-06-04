Сарсания: Балотелли? Просьбы от Манчини не было, переговоров «Зенит» не вёл

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что информация о том, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в петербургский клуб, не имеет отношения к реальности. Накануне итальянская газета La Stampa сообщила, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хотел бы видеть Балотелли в «Зените». Сообщалось также, что в сферу интересов «Зенита» входят форвард «Ромы» Эдин Джеко, нападающий «Торино» Андреа Белотти и защитник «Болоньи» Адам Масина.
«Нет, это неправда, просьбы от Манчини не было, и никаких переговоров мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти — прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определённые интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», — отметил Сарсания.
По данным Gazzetta dello Sport, Джеко отклонил предложение «Зенита».