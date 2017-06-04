Экс-форвард ЦСКА Жо забил за «Коринтианс» в стиле Марио Манджукича

Экс-игрок ЦСКА и «Манчестер Сити», нападающий клуба «Коринтианс» Жо забил гол и отдал результативную передачу в матче 4-го тура бразильской Серии А с «Сантосом» (2:0).
На 69-й минуте Жо ассистировал Анхелю Ромеро, а на 75-й минуте отличился сам, ударом через себя отправив мяч в дальний угол ворот. Гол бразильца напомнил комментаторам мяч, забитый игроком «Ювентуса» Марио Манджукичем в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4), состоявшийся несколькими часами ранее.
Видео мячей «Коринтианса» в матче с «Сантосом»
Видео гола Манджукича в финале ЛЧ
«Коринтианс» после 4 туров возглавляет турнирную таблицу бразильского чемпионата, имея 10 очков. «Сантос» располагается на 15-м месте с 3 очками.