Лемина: даже с такими достижениями Роналду заставляет нас хотеть играть в футбол

Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина прокомментировал поражение от «Реала» в финале Лиги чемпионов и выделил форварда Криштиану Роналду, оформившего дубль. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Поражение логично, если говорить о нашей игре во второй половине. У нас почти не было моментов. Мы не играли в ту игру, в которую планировали играть. А „Реал“ был очень хорош.
Роналду? По мне, он всегда был лучшим игроком в мире. Спасибо ему за то, что даже с такими достижениями он заставляет нас хотеть играть в футбол", — цитирует Лемина L'Equipe.