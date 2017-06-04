Защитник Гарбуз официально перешёл из «Тосно» в «Енисей»

«Енисей» заключил контракт с защитником Константином Гарбузом, который в минувшем сезоне выступал за «Тосно». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на два года.
«Константин Гарбуз — воспитанник алтайского футбола, является одним из лучших левых защитников ФНЛ. Он уже играл в „Енисее“ — в сезоне-2014/15 провёл 32 матча и отдал 5 голевых передач. Кроме того, за свою карьеру он выступал за такие команды, как волгоградский „Ротор“, „Ростов“, „СКА-Хабаровск“, воронежский „Факел“ и нижегородская „Волга“. Минувший сезон Константин Гарбуз провёл в составе серебряного призёра ФНЛ „Тосно“, где сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи
Желаем Константину удачи в выступлениях за клуб», — сообщается на сайте «Енисея».