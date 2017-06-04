Перес: если бы всё зависело от меня, я оставил бы в «Реале» всех

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов заявил, что был бы рад сохранить в команде всех игроков, а также главного тренера Зинедина Зидана.
«Мы будем разговаривать с Зизу, и никаких проблем не возникнет. Если бы всё зависело от меня, я оставил бы в „Реале“ всех.
Новые трансферы? Мы изолируем себя от всех слухов, которые появляются в прессе. Я настаиваю на том, что те игроки, которые у нас есть сейчас, — лучшие в мире», — цитирует Переса Football Espana.
Контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года.
Зидан: разумеется, я останусь главным тренером «Реала»