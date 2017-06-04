Бентеке: уход Эллардайса стал сюрпризом, но я по-прежнему счастлив в «Пэлас»

Нападающий сборной Бельгии и «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сообщил, что его всё устраивает в нынешней команде, несмотря на уход Сэма Эллардайса с поста главного тренера.
«Уход Эллардайса стал для меня неожиданностью. Я был в отпуске, когда услышал эту новость. Он большой человек. Эллардайс всегда знает, что делает.
Я все ещё счастлив в «Кристал Пэлас», потому что играю именно так, как хочу играть. К тому же последние недели минувшего сезона получились для команды удачными», — приводит слова Бентеке Sky Sports.
Эллардайс объявил об уходе из «Кристал Пэлас» и намекнул о завершении карьеры