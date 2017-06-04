Зидан: я счастлив, хочется пуститься в пляс

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Я часть этой команды. Залог нашего успеха в том, что в этом сезоне каждый чувствовал себя важным звеном, каждый внёс вклад. Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех. Мы пахали весь сезон, и каждый приносил пользу. Это ключевой фактор нашего триумфа.
Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов. Я счастлив. Хочется пуститься в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, моё сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно насладиться тем, чего мы добились.
Бесспорно, сегодня великий день. Никому не удавалось защитить трофей Лиги чемпионов, а нам удалось. Исторический день для всей мадридской семьи — игроков, тренерского штаба, для наших болельщиков. Следующий сезон будет ещё труднее. Придётся работать в поте лица, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов. Но сегодня мы показали, что у нас замечательная команда, и можем наслаждаться этим», — цитирует Зидана сайт УЕФА.