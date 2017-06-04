Раш: я почти уверен, что Коутиньо останется в «Ливерпуле»

Легенда «Ливерпуля» Иан Раш выразил мнение, что полузащитник мерсисайдцев Филиппе Коутиньо не будет менять команду в летнее трансферное окно. Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах бразильского футболиста заинтересована «Барселона».
«Коутиньо — классный футболист, он может играть за любую команду в мире на том же уровне, что и в минувшем сезоне. Коутиньо хочет играть в Лиге чемпионов, потому что он чемпион и обладает большими амбициями. „Ливерпуль“ даст ему шанс проявить себя в ЛЧ.
Я почти уверен, что он останется, хотя ходят разные слухи. Но фанаты хотят, чтобы он остался, тренер ему доверяет, а команда попала в ЛЧ — всё это говорит о том, что ему не стоит покидать команду», — цитирует Раша As.