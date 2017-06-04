Чичарито: пожалуйста, отдайте Модричу «Золотой мяч»!

Нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, в прошлом выступавший за «Реал», призвал вручить «Золотой мяч» полузащитнику мадридцев Луке Модричу после победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Пожалуйста, отдайте Модричу „Золотой мяч“! Это восхитительно! Потрясающе!» — написал Чичарито на своей странице в «Твиттере».
Видео с перехватом Модрича перед третьим голом «Реала» доступно в «Твиттере».