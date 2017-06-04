Пресс-служба «Эвертона» вспомнила красивый гол Билялетдинова «Портсмуту»

Пресс-служба «Эвертона» вспомнила гол российского полузащитника Динияра Билялетдинова в ворота «Портсмута», забитый в концовке домашнего матча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2009/10.
В той игре Билялетдинов появился на поле на 66-й минуте, заменив Виктора Аничебе при счёте 0:0. На 94-й минуте россиянин красивым ударом из-за пределов штрафной принёс «ирискам» победу, забив единственный мяч.
Мяч Билялетдинова попал в традиционную рубрику «Эвертона» «Гол дня».
Видео доступно на официальной странице «Эвертона» в социальной сети «Твиттер».