«Анжи» на сборе в Словении планирует провести шесть контрольных матчей

«Анжи» на своём официальном сайте опубликовал планы по подготовке к новому сезону. 7 июня на «Анжи Арене» начнётся первый учебно-тренировочный сбор команды, который продлится до 16-го числа. Занятия будут проходить на резервном газоне стадиона. В течение десяти дней по намеченной программе футболисты главным образом будут работать над восстановлением физического состояния.
20 июня в Москве игроки «Анжи» пройдут медицинский осмотр, а на следующий день отправятся в Словению, в город Чатеж-на-Сави, где с 21 июня по 6 июля пройдёт второй сбор.
На словенском сборе «Анжи» планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников — румынские клубы «Динамо» (Бухарест), «ЧФР» (Клуж), «Астра» (Джурджу), сербские «Чукарички» (Белград), словацкая «Жилина» (Жилина) и хорватский «Хайдук» (Сплит).