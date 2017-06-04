Зинченко: закрепиться в «Манчестер Сити» — моя цель номер один

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который прошедший сезон провёл в аренде в ПСВ, рассказал о своих целях на будущее, а также поведал о характере главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Закрепиться в «Сити» — моя цель номер один. Очень хочу остаться в Манчестере. Буду бороться за это. Уверен, что команда ещё сыграется, Пеп воплотит свои идеи и следующий сезон будет намного интереснее.
На установке на игру он отдаётся так, будто бы он уже играет на поле. Помню, летом мы играли против «Баварии» в Мюнхене в предсезонном турнире. Установка у нас растянулась минут на 40. Но ты не устаёшь, тебе интересно. Он каждому разжевывал, что нужно делать на поле. А потом мы на матч ехали без сопровождения, попали в пробку и приехали на игру за 17 минут до выхода на разминку», — цитирует экс-игрока «Уфы» Tribuna со ссылкой на FootballHub.