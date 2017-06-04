Клопп: в конце сезона было сложно не желать «Арсеналу» и «МЮ» поражений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог завершившегося сезона. «Ливерпуль» занял 4-е место в АПЛ и получил путёвку в Лигу чемпионов.
«Многие говорили, что мы не побеждали слабые команды, что у меня нет плана Б. У меня нет проблем с этим, люди могут говорить то, что считают нужным, но дело не в плане Б. Мы точно знаем, что нужно делать и достаточно часто делали это. Но когда у нас всё получалось, никто этого не замечал, а каждая потеря очков с аутсайдером тут же становилась главной новостью.
Но мы всё равно заняли четвёртое место, лишь несколько команд набрали больше очков, чем «Ливерпуль». Сезон получился вполне хорошим. Последние три или четыре недели были трудными, потому что мы шли в четвёрке с запасом в 6-7 очков, но у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» было по несколько матчей в запасе. Было сложно смотреть игру и не желать им поражения. Хотя я не хочу, чтобы кто-то проигрывал и не хочу желать кому-то неудачи. Но в тот момент каждый наверняка думал: «Хоть бы другая команда победила!» — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».