Гризманн: в «Атлетико» сложный период, и было бы неправильно уходить сейчас

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил информацию о том, что он принял решение остаться в мадридском клубе.
«На протяжении всего сезона я говорил, что хочу остаться. На клуб наложен трансферный запрет, так что, обсудив всё с директорами, я решил остаться. Нас ждёт хороший сезон, и в январе 2018 года запрет на трансферы будет снят. Наступил сложный период для клуба и игроков, так что было бы неправильно уходить сейчас», — цитирует Гризманна ESPN FC.
Француз в последние недели склонялся к переходу в «Манчестер Юнайтед», который был готов заплатить «Атлетико» сумму отступных в размере £ 84 млн (€ 96 млн).