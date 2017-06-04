Фергюсон: меня впечатлило, что Кэррик ушёл из дома в 16 лет ради «Вест Хэма»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал факт продления контракта с полузащитником Майклом Кэрриком. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до конца июня 2018 года.
«Одной из деталей, которая приглянулась мне в Кэррике, когда мы готовились побороться за этого игрока, заключалась в том, что в 16 лет он ушёл из дома, чтобы попасть в „Вест Хэме“. Это говорит о том, что парень понимал, что делает. 16-летний мальчишка из Ньюкасла отправляется на восток Лондона ради футбола — это произвело на меня впечатление.
С того момента, как мы купили Майкла в 2006 году, он много раз показывал выдающийся характер. Кэррик — человек футбола. Характер в сочетании с талантом позволили ему добиться в «МЮ» большого успеха", — цитирует Фергюсона сайт манкунианцев.