Фердинанд: Иско — мечта для любого тренера

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выделил значимость полузащитника «Реала» Иско после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Иско — мечта для любого тренера. Он становится непредсказуемым винтиком в этой команде. Посмотрите на его тепловые карты — вы не найдёте его в каком-то одном определённом месте. Он всегда ищет свободные зоны и сам создаёт их.
Для противостоящего ему полузащитника, должно быть, это просто кошмар. Играть против такого футболиста очень тяжело", — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.