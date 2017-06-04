Власти Турина: в результате давки в фан-зоне пострадали 1527 человек

Число пострадавших в давке, случившейся в фан-зоне Турина во время просмотра финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), превысило отметку в 1 500 человек. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на властей города.
1527 гражданам понадобилась медицинская помощь. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трёх человек, среди которых есть ребёнок.
По неподтверждённой информации, давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе. Также причиной происшествия могло стать обрушение на тротуар металлических ворот. Сообщалось, что среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе четырёхлетний ребёнок.