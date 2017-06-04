Робсон: Рашфорду и Марсьялю нужно забить по 20 голов в следующем сезоне

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон выразил мнение, что форварды манкунианцев Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд должны забить по 20 голов в следующем сезоне.
«Им нужно лучше реализовывать моменты, быть смертоноснее. Рашфорд и Марсьяль будут играть лучше в следующем сезоне, потому что станут взрослее и опытнее. Поначалу молодые игроки часто проявляют себя наилучшим образом, а потом немного выдыхаются. Тот же Рашфорд играет хорошо, но может и ещё лучше.
Рашфорду и Марсьялю нужно забить по 20 голов в следующем сезоне. Это вопрос психологии и тренировок. Если игроки «МЮ» будут лучше реализовывать моменты, большая часть ничейных результатов превратится в победы", — цитирует Робсона Mirror.
В минувшем сезоне Марсьяль отличился восемь раз, а Рашфорд — 11.