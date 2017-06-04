Жиру: обращаю внимание на интерес других клубов, но моё будущее — в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру заявил, что намерен остаться в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что интерес к французскому футболисту проявляет «Марсель».
«Не могу сказать, что я не обращаю внимания на попытки французских клубов меня заполучить, особенно на попытки такой легендарной команды, как «Марсель». Но моё будущее – в „Арсенале“. Мы продолжаем идти вперёд с тем, что построили в последние годы. Мы собираемся побороться за победу в Премьер-лиге — это и моя цель, и цель всего клуба», — приводит слова Жиру Goal.