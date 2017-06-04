Бэйл: мне очень повезло попасть в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. Бэйл вошёл в игру на 77-й минуте.
«Именно ради таких моментов я стал футболистом и перешёл в „Реал“. Здорово быть частью этого клуба, я хочу, чтобы всё продолжалось так, как идёт сейчас.
О том, что я не попал в стартовый состав, мне сказали перед игрой, но я знал об этом и раньше. Мне вообще очень повезло попасть в заявку на финал, ведь после травмы я тренировался с командой всего пять дней. Но я сделал всё возможное, чтобы попасть в заявку и выйти на замену», — цитирует Бэйла WalesOnline.