Лукас Васкес: я не стал спорить с Зиданом из-за того, что не попал в заявку

Форвард «Реала» Лукас Васкес после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» рассказал о том, как воспринял свое непопадание в заявку на игру. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
"Зинедин Зидан подошёл и сказал, что он сожалеет. Для него это было трудное решение. Я ничего не сказал, не стал спорить и возражать", — цитирует Васкеса As.
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз, улучшив свой же рекорд. «Милан» выигрывал турнир 7 раз, «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» — по 5.
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