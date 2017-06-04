«Енисей» на летнем сборе сыграет со «Спартаком-2», «Уфой» и «Химками»

«Енисей» выйдет из отпуска 15 июня и отправится на сборы в Новогорск, которые продлятся до 30 июня. После интенсивного тренировочного цикла игроки получат несколько дней отдыха, а затем соберутся в Красноярске на финальный этап подготовки к началу нового сезона ФНЛ, который стартует 8 июля.
«Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут четыре товарищеских матча: 21 июня против „Спартака-2“, 25 июня две игры против „Уфы“, завершат подготовительный цикл 29 июня матч с „Химками“. В расписании возможны изменения», — информирует сайт «Енисея».