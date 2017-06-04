Азар назвал три лучших момента минувшего сезона

Полузащитник «Челси» Эден Азар назвал три лучших момента по итогам сезона-2016/17, в котором синие стали чемпионами Англии.
«Победный гол Миши Батшуайи в ворота «Вест Бромвич Альбион». Для него это был особенный момент: выйти на замену и забить важный гол. Конечно, это помогло нам стать чемпионами. Так что я выберу этот момент.
Во-вторых, приобретение Н'Голо Канте. Н'Голо был крайне важным игроком на протяжении сезона, он заслужил все индивидуальные награды, которые получил. Иногда казалось, что нас на поле больше на одного игрока.
В третьих, прощание Джона Терри в последнем домашнем матче. Для меня было честью пять лет играть с такой легендой, как Джон Терри, и когда Джей Ти прощался с болельщиками в последнем матче, для нас всех это был крайне эмоциональный момент", — цитирует Азара сайт «Челси».