Балаге: у «Реала» нет никаких планов по продаже Бэйла

Журналист Sky Sports и AS Гильем Балаге сообщил, что «Реал» не намерен продавать нападающего Гарета Бэйла, который из-за травмы пропустил больше половины прошедшего сезона.
«У «Реала» нет никаких планов по продаже Гарета Бэйла. Он очень важен для клуба — как для организации, так и для команды. Зидан считает его даже более важным и ценным, чем Иско, вне зависимости от того, насколько хорош он был в финале Лиги чемпионов.
Сам Бэйл тоже не хочет уходить. Зачем ему это? Мы говорим о клубе, который второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов и оформил дубль. А впереди новые испытания», – сказал Балаге.
Ранее сообщалось, что переговоры с «Реалом» по Бэйлу начал «Манчестер Юнайтед».