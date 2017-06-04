Вентура: «Юве» провёл особенный сезон, но не смог украсить его вишенкой на торте

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением о поражении «Ювентуса» от «Реала» (1:4) в финальном матче Лиги чемпионов.
«Тот факт, что „Ювентус“ дошёл до финала, пропустив три гола и ни разу не проиграв, является экстраординарным, и 90 минут в Кардиффе не отменяют того, чего достигла команда в прошедшем сезоне. Это был особенный год для „Ювентуса“, и им не удалось лишь одно — украсить сезон вишенкой на торте. Но великие чемпионы всегда отвечают», — цитирует Вентуру Football Italia.
«Ювентус» в минувшем сезоне в шестой раз подряд выиграл чемпионат Италии и в третий раз подряд — Кубок страны.