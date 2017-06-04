Сборная России в преддверии матча с Венгрией тренируется в полном составе

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Гроупама Арена», где завтра, 5 июня, проведёт контрольный матч с командой Венгрии.
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, национальная команда работает в полном составе. В тренировке участвуют 26 игроков.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в предстоящей в понедельник игре находится под вопросом. Также есть проблемы и у защитника Фёдора Кудряшова.
Тренировка сборной России
Фото: Полина Куимова