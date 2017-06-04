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Семилетний ребёнок оказался в коме после давки в фан-зоне в Турине

4 июня 2017, воскресенье. 18:55. Футбол

Семилетний мальчик оказался в коме в результате давки, случившейся в фан-зоне Турина во время просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), сообщает A Bola.

По информации издания, из пострадавших, количество которых превысило отметку в 1500 человек, восемь находятся в тяжёлом состоянии. В их числе семилетний мальчик, который продолжает находиться в коме. Ранее итальянские СМИ сообщали, что среди пострадавших в критическом состоянии находится и четырёхлетний ребёнок.

По неподтверждённой информации, давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе. Также причиной происшествия могло стать обрушение на тротуар металлических ворот.

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: A Bola Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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